Ростех до конца июля проведёт испытания многолетней маски от вирусов

https://static.news.ru/photo/35035c52-c4f9-11ea-9592-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Раменском приборостроительном заводе, входящем в КРЭТ Ростеха, изобрели маску, способную защищать от вируса в течение нескольких лет.

Как рассказал гендиректор завода Сергей Анохин, разработка пройдёт испытания уже до конца июля. По его словам, универсальная маска TIOKRAFT питается от обычного аккумулятора. Основной принцип её работы — очистка воздуха с помощью фильтра, работающего по технологии фотокатализа. Фильтр задерживает вредные примеси, а затем под воздействием ультрафиолета расщепляет их на воду и углекислый газ, пишет РИА Новости.

Это качественно новый продукт, это не та маска, которую можно час-два поносить и выбросить, эту маску можно носить несколько лет, — сказал Анохин.

Маска будет способна защищать от вирусов и любых типов микроорганизмов, распространяющихся воздушно-капельным путем, в том числе от туберкулёзной палочки, бактерий, спор грибов и плесени, а также от запахов органической природы.

Ранее израильский учёный Яир Эйн-Эли придумал необычный способ дезинфекции медицинских масок. Он решил делать это при помощи зарядного устройства от обычного мобильного телефона. На основе этого девайса специалист изобрёл нагревающий элемент, который с помощью электричества убивает возбудителей коронавирусной инфекции. Как писал NEWS.ru, в итоге он создал дополнительный слой для маски, который подключается к зарядному устройству USB-кабелем. Причём он может подпитываться не только от розетки, но и от другого прибора — зарядного блока, мобильного телефона либо автомобильного прикуривателя. Маску с нагревающим элементом можно использовать 20–25 раз.