Россия начнёт нанимать на работу хакеров

В России появится платформа по поиску уязвимостей, об этом сообщили представители компании Positive Technologies. Для этого руководство планирует нанять «белых хакеров», которые будут получать вознаграждение за успешный взлом систем безопасности. Платформа станет аналогом HackerOne. Об этом сообщает «Коммерсант».

Платформа станет посредником между этичными хакерами и компаниями. Сейчас в России такой системы нет, отдельные bug bounty от российских компаний размещаются на международной HackerOne, — заявила руководитель отдела анализа защищённости приложений Positive Technologies Ярослава Бабина.

Аналитики при этом выразили свои сомнения по поводу успеха проекта, так как в российских компаниях менее конкурентная оплата подобных услуг. Также эксперты отмечают, что схема оплаты за эту работу отличается от общепринятых практик на Западе, когда хакерам платят за факт обнаружения уязвимости.

Ранее группировка хакеров из КНДР Kimsuky, замеченная в 2020 году в атаках на российский оборонно-промышленный комплекс, переключилась на политологов и научных работников, изучающих Северную Корею. По мнению самих атакованных, это связано с дипломатическими движениями вокруг КНДР, важную роль в которых играет Россия.