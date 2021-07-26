Российские разработчики научили роботов сопереживанию

Российские разработчики Promobot создали новый программный продукт, позволяющий роботам распознавать речь собеседника и демонстрировать ему свои эмоции. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Как отмечается, с помощью программы роботы смогут распознавать тональность голоса человека, его эмоции и затем в соответствии с состоянием собеседника выстраивать диалог. В частности, робот сможет утешать, ободрять или поддерживать дружелюбный ход беседы.

По словам директора по развитию Promobot Олега Кивокурцева, для реализации этого функционала разработчики создали визуал шести эмоций и интегрировали его с системами распознавания.

Эмпатия, или сопереживание собеседнику, — очень важный процесс в человеко-машинном взаимодействии. Чем больше устройство сопереживает, тем лучше к нему относится собеседник, а значит, качество сервиса, оказываемое роботом, выше, — отметил он.

Ранее сообщалось, что первый в России робот-воспитатель начал работать в детском саду Нового Уренгоя. Машина будет общаться с детьми и помогать воспитателям в преподавании основ робототехники. Дети смогут получать знания о новых технологиях прямо в процессе общения и игры.