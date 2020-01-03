https://static.news.ru/photo/a1e671d4-2ec6-11ea-9729-fa163e074e61_660.jpg Фото: S7 Space/facebook.com

Входящий в состав Роскосмоса Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» и компания S7 Space приступили к работе над характеристиками ракеты, которая будет запускаться с плавучей платформы «Морской старт».

Наряду с обсуждением тактико-технических требований к ракете специалисты также обсудили сроки основных этапов работ в рамках проекта, рассказали ТАСС в пресс-службе предприятия.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что корпорация может построить ракету по техзаданию S7 Space или поставлять комплектующие для неё.

Как писал NEWS.ru, S7 Space в начале декабря решила перебазировать стартовую площадку и командное судно «Морского старта» из Калифорнии на Дальний Восток.