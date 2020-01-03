Входящий в состав Роскосмоса Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» и компания S7 Space приступили к работе над характеристиками ракеты, которая будет запускаться с плавучей платформы «Морской старт».
Наряду с обсуждением тактико-технических требований к ракете специалисты также обсудили сроки основных этапов работ в рамках проекта,
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что корпорация может построить ракету по техзаданию S7 Space или поставлять комплектующие для неё.
Как писал NEWS.ru, S7 Space в начале декабря решила перебазировать стартовую площадку и командное судно «Морского старта» из Калифорнии на Дальний Восток.
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