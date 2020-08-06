РФ лидирует по числу пользователей, за которыми ведётся слежка

https://static.news.ru/photo/b8084736-d816-11ea-8d29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Лаборатория Касперского» назвала Россию лидером по числу пользователей, на мобильных устройствах которых было установлено программное обеспечение для слежки.

За первые шесть месяцев 2020 года в России число гаджетов со сталкерским программным обеспечением — оно используется для скрытого наблюдения и слежки за пользователями — увеличилось на 28% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Сталкерское ПО используется всё более активно, даже несмотря на то, что во втором квартале 2020 года число пользователей, на чьих устройствах были зафиксированы такие программы, немного снизилось. Вероятно, это произошло потому, что в результате самоизоляции многие начали проводить дома гораздо больше времени, — рассказал эксперт «Лаборатории Касперского» по мобильным угрозам Виктор Чебышев журналистам СNEWS.

Он объяснил, что такие программы часто устанавливают для слежки за своими близкими. Нередко ими пользуются инициаторы домашнего насилия.

Эксперт рассказал, что сталкерский софт позволяет получать доступ к содержимому мобильного устройства, а также подглядывать за человеком через камеру смартфона в реальном времени. Злоумышленнику становится доступна информация в календаре и списке контактов, он может читать переписку в мессенджерах, записывать переговоры, определять местоположение и просматривать историю в браузерах. Некоторые приложения позволяют контролировать устройство. Всё сталкерское программное обеспечение является платным.

Мы продолжим следить за ситуацией и совершенствовать технические возможности наших продуктов, а также помогать НКО, работающим с жертвами домашнего насилия, — рассказал Чебышев.

По его словам, в мире также увеличилось число пользователей со сталкерским ПО на мобильных устройствах. За первые шесть месяцев 2020 года в мире стало на 39% больше таких гаджетов, чем за аналогичный период прошлого года.

Коалиция по борьбе со сталкерским ПО была создана в ноябре 2019 года. Она получила название Coalition Against Stalkerware. Кроме «Лаборатории Касперского» в неё входят 20 организаций. Одна часть из них работает в сфере информационной безопасности, другая — помогает жертвам домашнего насилия. Коалиция занимается повышением осведомленности людей об угрозе сталкерского ПО, а также противодействует преступлениям, которые совершаются с использованием таких программ.

NEWS.ru писал, что злоумышленники распространяют под видом сериалов Netflix вредоносное ПО.