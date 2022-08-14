Ректор Сколково заявил о невозможности развития 6G связи, минуя 5G Ректор Сколково Кулешов заявил о невозможности развития 6G связи, минуя 5G

Фото: shutterstock

Переход на мобильную связь шестого поколения 6G в России невозможен, минуя сеть 5G, заявил в разговоре с РБК ректор Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Александр Кулешов. По его словам, такая инициатива не возымеет успеха, поскольку новое поколение мобильной связи появляется посредством улучшения предыдущего.

Это полная глупость по постановке: перейти на 6G, минуя 5G, не получится. Просто потому, что в мобильной связи новое поколение — это инкрементальное технологическое улучшение существующего стандарта, — заявил он.

В прошлом месяце газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник, сообщила, что Сколтех и НИИ Радио могут получить финансовую поддержку из госбюджета более чем 30 млрд на исследования в области сетей 6G. Кулешов заявил, что Сколтех не запрашивал такую сумму.

По его словам, институт делает «некоторые вещи в области фотоники, архитектурного решения, алгоритмов и кодирования, без которых совершенно точно 6G будет невозможен», и на текущий момент он занимается «исследовательскими задачами по разработке ключевых компонентов базовой станции 6G».

В начале августа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционные списки SDN фонд Сколково, Сколтех и технопарк Сколково. По словам ректора Сколково, чтобы разрабатывать стандарт 6G, нужно участвовать в работе международных групп, но делать это можно, «если тебя допустят».

Ранее исследователи из Ericsson ConsumerLab заявили, что появление 5G изменило поведение людей в Интернете. Пользователи стали чаще открывать облачные игры и использовать приложения дополненной реальности. Учёные также выяснили, что 20% пользователей 5G стали реже подключаться к Wi-Fi.