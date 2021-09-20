Разработчик сайта Kremlin.ru оценил появление в России IT-омбудсмена

Такой человек, как IT-омбудсмен, «будет всегда полезен» в России. Благодаря ему у общества появится возможность обсуждать «важные вопросы наверху» и поддерживать не только крупный, но и средний и малый бизнес, рассказал NEWS.ru главный разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер, комментируя заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Председатель правительства отметил, что в РФ впервые может появиться институт IT-омбудсмена.

Похожие должности были, только назывались немного не так. Был Герман Клименко — советник президента по Интернету, во многом это пересекалось. Интернет, правда, значительно уже, чем весь сектор IT. Но это, безусловно, полезно, если будут решаться какие-то важные вопросы. Выносятся наверх, поддержат средний и малый бизнес, до которых дотянуться не могут и помогают только большому, — подчеркнул собеседник.

Он отметил, что благодаря IT-омбудсмену общество получит шанс донести до властей настроения, сложившиеся в Сети, так как Интернет «устроен по-другому, с особенной экосистемой, со своими правилами, часто отличающимися от привычной простой жизни».

О появлении IT-омбудсмена Мишустин рассказал во время видеообращения Kazan Digital Week — 2021. Политик добавил, что руководство страны создаст условия для возвращения в РФ профильных специалистов, которые ранее уехали работать за границу. Кроме того, обратил внимание председатель правительства, власти продолжат продвигать отечественный IT-продукт за рубежом.

Ранее сообщалось, что в России упростят процедуру получения вида на жительство для зарубежных IT-специалистов и предложат им ряд льгот, в числе которых может оказаться льготная ипотека. Это может привлечь представителей IT-специальностей из стран СНГ и помочь в дальнейшем полностью отказаться от услуг их иностранных коллег.