Разработчик kremlin.ru посоветовал россиянам не экономить на VPN

Бесплатные сервисы VPN действительно могут без ведома пользователей похищать их личную информацию, они уже давно замечены в больших объёмах торговли персональными данными, в основном обезличенными, заявил NEWS.ru главный разработчик сайта kremlin.ru Артём Геллер. Он посоветовал россиянам не экономить на VPN и использовать платные сервисы, так как они являются более надёжными и безопасными.

Лучше пользоваться теми VPN, которые платные. Они качественные, без рекламы. Но лучше попросить друга-программиста или человека, близкого к IT, настроить собственный VPN-сервис и подключиться к нему. Так вы будете более защищены и находиться в более безопасной ситуации, — сказал эксперт.

Он также посоветовал изучить информацию и историю о компании, которая занимается предоставлением VPN-сервисов. По его мнению, лучше не выбирать новую фирму, а отдать предпочтение тем, которые дольше находятся на рынке.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с NEWS.ru выразил сомнение в полной блокировке VPN в России. По его мнению, попытки блокировки VPN в РФ больше похожи на «изображение борьбы», а Роскомнадзор имеет возможность лишь временно заблокировать какие-то приложения.

Социальная сеть Instagram (принадлежащая компании Meta) официально была внесена в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. Ранее ведомство объявило, что Instagram будет заблокирован на территории России в 00:00 мск 14 марта. Это касается всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp.