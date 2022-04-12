Путин признал, что Россия «подсела» на чужие технологии

Россия, сотрудничая с высокотехнологичными странами, «подсела» на чужие технологии, а потом столкнулась с действиями вне правил, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Глава государства признал, что в стране остановились собственные разработки. По мнению Путина, Запад специально притормаживает технологический прогресс России. В качестве доказательства он привёл самолёт МС-21. Президент считает, что как только Россия продвинулась вперёд со своим продуктом, Запад «закрыл» доступ к композитным материалам, передаёт РИА Новости.

Конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве с высокотехнологичными экономиками. В ходе этого сотрудничества мы подсели на чужие технологии, чужие высокотехнологичные продукты, перестали развивать свои компетенции и свои инженерные школы, — сказал Путин.

Он также сообщил, что стратегия санкционного блицкрига Запада против России закончилась провалом. По словам российского лидера, и финансовая система, и отечественная промышленность продолжают «ритмичную» работу. Президент России подчеркнул, что экономика РФ приспособится к санкционному давлению со стороны западных стран.

Ранее Путин в ходе переговоров с Лукашенко заявил, что западные страны начали «тотальную санкционную войну» против Москвы и Минска. В связи с этим глава РФ отметил важность укрепления интеграции двух стран в текущей политической обстановке.