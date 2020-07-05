Путин поручил утвердить новый федеральный проект «Искусственный интеллект»

https://static.news.ru/photo/c3d2e950-bf5b-11ea-8936-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить отдельный федеральный проект «Искусственный интеллект», обеспечив его необходимое финансирование. Поручение необходимо исполнить до 31 августа.

Принять исчерпывающие меры по утверждению отдельного федерального проекта «Искусственный интеллект», обеспечив необходимое финансирование, в том числе из предусмотренных на реализацию национальной программы «Цифровая экономика РФ» средств федерального бюджета, — говорится в поручении президента правительству.

Кроме того, Путин рекомендовал Госдуме до 26 июля принять федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ». По итогам совещания, посвящённого развитию информационного-коммуникационных технологий и связи, президент также дал ряд поручений правительству, касающихся обеспечения граждан качественным Интернетом. Так, до 3 августа поручено обеспечить недискриминационный доступ операторов связи к инфраструктуре многоквартирных жилых домов для размещения сетей, а также проработать вопросы «включения в строительные нормы и правила условий об обязательном оснащении строящихся, реконструируемых или подлежащих капитальному ремонту многоквартирных жилых домов современной инфраструктурой широкополосного доступа к Сети».

Как писал NEWS.ru, в работе медицинских учреждений на всех уровнях необходимо обеспечить широкую цифровизацию и использование технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с медиками. По словам главы государства, сейчас нужно обязательно идти вперёд, используя опыт, который был получен в ходе борьбы с коронавирусом и честно анализируя достижения и нерешённые вопросы. Речь идёт, по мнению президента, не только о борьбе с эпидемиями, но и в целом о повышении надёжности всей системы здравоохранения. Путин подчеркнул, что для достижения этих целей предстоит на порядок повысить доступность современной диагностики заболеваний, а также укрепить кадровый состав поликлиник, больниц, служб скорой и неотложной медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов.