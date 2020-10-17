Программу для поиска серийных убийц создали в России

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Российские специалисты создали компьютерную программу, которая позволяет следователям составить поисковый портрет серийного убийцы на основе данных с места преступления. Об этом рассказал глава НИИ криминалистики СКР Алексей Бессонов.

Он пояснил, что в поведении серийных убийц, в их манере скрывать следы существует ряд закономерностей. Специалисты изучили свыше тысячи преступлений, совершённых такими людьми, и на основе полученных данных разработали программу. При внесении в неё информации с места преступления — пол и возраст жертвы, вид нападения, орудие — искусственный интеллект за несколько минут составляет портрет вероятного убийцы.

По словам Бессонова, возраст маньяка, наличие у него судимостей и психических заболеваний определяется с точностью выше 80%. Кроме того, программа с точностью до 96% устанавливает вероятность знакомства преступника с жертвой, что имеет важное значение для расследования.

Программа разрабатывалась и тестировалась в течение трёх лет, сообщают «Известия».

Ранее NEWS.ru писал, что бывший милиционер Михаил Попков, больше известный как «ангарский маньяк», признался в убийстве ещё двух женщин, о которых он не рассказывал. Эти убийства были совершены им с 1995 по 1998 год в Ангарске. В настоящее время он отбывает пожизненное за 81 убийство и три покушения на убийство женщин.