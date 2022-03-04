«Придётся бережно относиться»: эксперт о работе с техникой из-за дефицита

После решения американских компаний AMD и Intel приостановить поставки продукции в Россию на вторичном рынке электроники вырастут цены, а IT-специалистам придётся бережно относится к оргтехнике, заявил NEWS.ru председатель совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский.

Подрастут цены на вторичном рынке электроники. Кроме того, придётся более бережно относиться к имеющейся технике, IT-специалистам стоит разработать графики профилактической обработки, более внимательно относиться к периодическим заменам термопасты и вентиляторов, — заявил он.

Мышинский добавил, что придётся чаще чистить технику от пыли, которая неизбежно заполняет внутреннее пространство оргтехники и способствует перегреву и более раннему выходу оборудования из строя.

Ранее Мышинский, комментируя приостановку поставок процессоров AMD и Intel, рассказал, что скоро в России могут узнать о «существовании» казахстанских и киргизских процессоров. Он добавил, что Южная Корея продолжит поставку оргтехники в Россию.

Американские производители IT-электроники AMD и Intel официально cообщили о приостановке поставок в Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине и введённых против РФ санкций. В первую очередь кoмпании заморозят поставки процессоров, микросхем и других компьютерных кoмплектующих.