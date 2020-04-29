Пользователи жалуются на сбои в работе Instagram

https://static.news.ru/photo/5a2819de-4c5d-11e9-9ca4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пользователи Instagram по всему миру сообщают о проблемах в работе приложения.

Об этом сообщает отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов сервис Downdetector. Согласно его данным, о неполадках сообщают пользователи из России, США, Великобритании и Малайзии. В РФ наибольшее количество жалоб на работу соцсети поступило от жителей Воронежа.

В частности, 39% пользователей столкнулись с проблемами при загрузке новостной ленты, 36% не могут разместить пост, а 23% сообщают о сбое при публикации истории, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ежемесячная аудитория Telegram достигла 400 млн — за год число пользователей увеличилось на 100 млн. Мессенджер стал самым скачиваемым приложением в категории «социальные медиа» более чем в 20 странах.