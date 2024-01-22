Полковник раскрыл детали новейшего российского костюма-невидимки Полковник Тимошенко: российский костюм-невидимка имеет шансы на успех

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Технология, на основе которой был разработан новейший российский костюм-невидимка, известна всем и применяется в военной и гражданской сфере, рассказал NEWS.ru полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, этот костюм имеет шансы на успех при повышенной износоустойчивости и несильном эффекте компресса.

Хитростей особых нет, это примерно тот же материал, из которых делают спасательные одеяла: одна сторона, наружная, скрывает, камуфлирует солдата, а вторая сторона, внутренняя, отражает тепло. Эта технология уже известна, у США есть аналоги такого костюма. Кроме того, подобные накидки используются также и для танков, — заявил Тимошенко.

По его словам, российская сторона запоздала с созданием такого костюма, но все еще имеет шансы на успех. Для этого необходимо избежать перегревов и учитывать износ ткани.

Эта разработка имеет шансы на успех при условии, что не будет создаваться сильного эффекта компресса. Ведь если тепло будет отражаться внутрь, то человек будет перегреваться и не сможет двигаться быстро. Кроме того, стоит учитывать, насколько быстро эта ткань будет изнашиваться, — сказал Тимошенко.

Ранее председателю ЛДПР Леониду Слуцкому во время форума содействия специальной военной операции «Плечом к плечу» в Подмосковье показали защитный костюм для операторов дронов. Разработка представляет собой многослойную накидку, которая не видна тепловизорам. Костюм сделан из специальной фольгированной ткани. По словам разработчиков, изделие полностью защищает военных, управляющих беспилотниками, что уже проверено в бою.