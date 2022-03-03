«Политические козни — чёрт с ними»: создатель РД-180 о запрете поставок США

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Роскомнадзор потребовал от корпорации Google прекратить распространять в России ложные сведения политического характера о российской военной спецоперации на Украине через контекстную рекламу видеохостинга YouTube. В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что рекламные сообщения содержат дезинформацию, направленную в том числе на создание протестных настроений.

Ведомство считает недопустимым использование YouTube в информационной войне против России, — говорится в сообщении. Ранее на Первом канале сообщили, что в России возможна постоянная блокировка сервисов компании Meta, в частности...