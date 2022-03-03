«Политические козни — чёрт с ними»: создатель РД-180 о запрете поставок США

«Политические козни — чёрт с ними»: создатель РД-180 о запрете поставок СШАСоздатель РД-180 заявил, что РФ не сильно пострадает от запрета поставок двигателей в США
Россия не сильно пострадает от запрета поставок ракетных двигателей в США, заявил NEWS.ru создатель двигателя РД-180, конструктор и академик РАН Борис Каторгин. Именно РД-180 РФ около больше 20 лет продавала Штатам для использования в качестве двигателей первой ступени ракет семейства «Атлас». Эксперт согласился с тем, что космонавтика должна быть вне политики, так как «политические козни будут всегда — чёрт с ними».
Мы продали 120 двигателей в США, заработали около $3 млрд. Мы продавали железо, задействовали производство, металлургию, очень выгодная сделка, короче говоря. Её просто так прекращать не стоило бы, а политически козни будут всегда — чёрт с ними. Космонавтика должна быть вне политики. Чистой альтернативы РД-180 в США быстро не найдут, даже если захотят. Я давно говорил, что им нужно минимум 10 лет и $1,5 млрд. Но у них есть Илон Маск со своими ракетами, они слабее наших по характеристикам, но они летают и будут летать, — рассказал Каторгин.
Инженер добавил, что двигатели РД-180, например, никакая другая страна, кроме России, теперь не возьмёт, так как для их применения необходима соответствующая сверхтяжёлая ракета-носитель и создание целой отрасли. Учёный отметил, что РД-180, после разрыва с США, можно использовать только в РФ.