https://static.news.ru/photo/d79a56d4-2704-11ea-8c64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

90% российских компаний сталкивались с внешними киберугрозами. Среди внешних киберугроз лидируют спам (65%), вредоносы (47%) и шифраторы (35%).

Распространение вредоносного программного обеспечения тесно связано с активностью спамеров и фишеров, которые стремятся усыпить бдительность сотрудника и заставить его перейти по вредоносной ссылке либо скачать опасный файл. При этом многие респонденты отметили, что зачастую вирусы, трояны и другие вредоносы попадали на устройства из-за человеческого фактора — сотрудники использовали непроверенные внешние накопители или устанавливали нежелательное ПО.

7% опрошенных также сталкивались с потерей сотрудниками корпоративных смартфонов, планшетов или ноутбуков с конфиденциальными данными, говорится в комплексном исследовании ESET о состоянии информационной безопасности (ИБ) в российских компаниях. Кроме того, специалисты из СНГ систематически сталкиваются с внутренними проблемами защиты информации (среднее значение по РФ — 50%, по СНГ чуть больше — 68%). Однако российские компании чаще отражают такие серьёзные угрозы, как DDoS-атаки, фишинг и шифраторы.

Каждая пятая отечественная компания пострадала от случайных утечек данных из-за нехватки у сотрудников знаний правил безопасности при работе с конфиденциальной информацией. В то же время российские IT-менеджеры обеспокоены защитой персональных данных сотрудников (60%), что в том числе связано с ужесточением соответствующих норм отечественного законодательства.

90% респондентов также рассказали, что используют антивирусные решения, почти каждый второй (45%) контролирует работу с внешними накопителями, четверть (26%) внедряет системы защиты финансовых операций и 28% ведут борьбу с DDoS-атаками. Для обеспечения информационной безопасности руководители всё чаще обращаются к сторонним компаниям для аудита — их доля от общего числа ответов составила 15%. На данный момент, по словам специалистов, безопасность на аутсорсе — один из трендов кибербезопасности.

По состоянию на конец 2019 года 5% российских компаний не удовлетворены состоянием ИБ и хотели бы увеличить бюджет. При этом с ростом числа компьютеров растёт уровень неудовлетворённости и желание увеличить бюджет на ИБ.

Ранее NEWS.ru рассказал, что киберзлоумышленники использовали премьеру фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» в традиционных схемах. Они создали мошеннические сайты и аккаунты в социальных сетях, где жертва взамен скачивания бесплатной копии фильма могла лишиться персональных данных.