Почта Mail.ru поможет пользователям организовать день в самоизоляции

https://static.news.ru/photo/05c48ae8-892a-11ea-b509-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почта Mail.ru объявила о запуске сервиса для планирования дня Задачи Mail.ru. Как рассказали разработчики, он поможет быстро организовать рабочий процесс и разобраться с домашними делами.

С помощью Задач пользователи могут составить список домашних дел или покупок, фильмов, книг и других развлечений на время карантина, а сотрудники, работающие из дома, — создавать списки рабочих задач, ставить дедлайны и фиксировать их выполнение.

По данным Hi-tech Mail.ru, 62% пользователей используют смартфон, как основной инструмент для удаленной работы. Поэтому новый сервис доступен как в десктопной, так и в мобильной версии, уточнили в компании. Данные с разных устройств моментально синхронизируются.

Сервис доступен из Почты — кнопка “Задачи” появилась в боковом меню, рядом с календарем. Быстрый доступ также есть в мобильном приложении для Android, и в ближайшее время он запустится и в версии для IOS. Разработчики в будущем хотят интегрировать задачи с календарём и голосовым ассистентом Марусей.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Mail.ru Group запустил продажи умной колонки «Капсула». Устройство с голосовым ассистентом Марусей появилось ограниченным тиражом.