Фото: Wang Gang/Global Look Press

В начале сентября 78-летний музыкант Боб Дилан объявил, что в октябре отправится в тур по Соединённым Штатам. Голосовой помощник Siri компании Apple при этом считает, что автор-исполнитель умер ещё 11 лет назад.

Пользователи спросили у Siri, сколько Дилану лет, и узнали, что американец умер 24 апреля 2008 года на 67-м году жизни, пишет VICE. После того как в Сети появились записи об...