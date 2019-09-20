Журналисты взяли интервью у первого покупателя нового iPhone в re:Store на Тверской в Москве. Он взял телефоны зелёного цвета в оттенке midnight green объёмом памяти 256 гигабайт. При этом не стоял за ними в очереди.
Два iPhone 11 Pro Max. 235 тысяч. Это добрая традиция. Я каждый год в этом магазине где-то в этих числах прихожу за смартфонами. В этом году очень грамотно было. Я просто проходил вчера, зашёл, сделал предзаказ. Мне сказали: «Приходите в это время». И всё, — сказал первый покупатель Давид Давыдов, слова которого приводит РИА Новости.
Как писал News.ru, интерес пользователей к «яблочным» аппаратам вырос по сравнению с 2018 годом. Так, число предзаказов iPhone 11 Pro оказалось в два раза выше, чем было у iPhone ХS и iPhone XS Max. И если высокий спрос на бюджетный iPhone 11 обусловлен его относительно низкой ценой, то интерес юзеров к iPhone 11 Pro Max за 131 990 руб. объяснить затруднительно. News.ru подсчитал, что вместо покупки нового смартфона можно арендовать однокомнатную квартиру в течение 9 месяцев или дважды съездить отдохнуть в Таиланд.