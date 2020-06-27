Новая версия Google Chrome стала экономнее расходовать память

https://static.news.ru/photo/1fb7f086-b92a-11ea-a620-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Microsoft улучшила механизм работы с динамической памятью в Windows 10. Он позволяет сократить объём оперативной памяти, потребляемый разными приложениями. В Google выпустили тестовую сборку браузера Chrome, которая адаптирована под новую функцию.

В новом обновлении Windows 10 May 2020 Update появилась функция Segment Heap. Разработчики могут использовать её для снижения потребляемой оперативной памяти. Инструмент уже был использован в браузере Edge, встроенном в Windows. Тесты показали, что уровень потребления памяти был снижен на 27%.

Поддержка Segment Heap была реализована в Chrome Canary 85.0.4182.0. Вероятно, что вскоре новая эта функция появится в стабильной версии веб-браузера. Чтобы ощутить улучшения в работе Сhrome, нужно использовать Windows 10 (2004) или более позднюю версию, сообщает 3DNews.

NEWS.ru писал, что пользователи Chrome загрузили вредоносные расширения более 30 млн раз. Они получали доступ к истории браузера, а также к данным, которые предоставляли нужные полномочия для доступа к внутренним бизнес-инструментам. По данным Awake Security, эта вредоносная кампания стала самой масштабной, которая когда-либо была направлена против Chrome. Разработчики получили сообщения от пользователей о наличии вредоносных программ в мае, тогда были удалены более 70 вредоносных настроек магазина Chrome.