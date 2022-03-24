Названа альтернатива ставшему дефицитным в России тетрапаку
Гендиректор РЭО Буцаев: заменить упаковки Tetra Pak можно стеклом и пластиком
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:31, 24 марта 2022
Фото: Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Заменить упаковки Tetra Pak из-за их дефицита в России можно стеклом и пластиком, сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев телеканалу «360». ПЭТ-упаковки перерабатываются в России гораздо активнее, чем Tetra Pak, отметил он.
На данный момент из-за нарушения логистических цепочек в стране наблюдается дефицит упаковки Tetra Pak. На самом деле, альтернативой этой упаковке могут выступить стеклянные и ПЭТ-бутылки, в которые часть производителей уже разливают жидкости. Если для переработки Tetra Pak в стране не хватает мощностей, <...> то с переработкой ПЭТ ситуация в десятки раз лучше: в стране 23 предприятия по переработке мощностью 233 тысячи тонн, — сказал Буцаев.
Он добавил, что в переработке полимерных отходов участвуют 176 предприятий. При наличии сырья большая часть из совокупной мощности может быть перенаправлена на переработку ПЭТ, заявил Буцаев.
Стекло же в России, по его словам, перерабатывают 38 предприятий.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на двух ретейлеров и представителя крупного производителя продуктов питания сообщили, что торговые сети столкнулись со сбоями в поставках соков и молока из-за дефицита упаковочных материалов — картона и тетрапака. Компании уже рассматривают альтернативные варианты тары, вплоть до бидонов. На фоне спецоперации на Украине несколько крупных производителей упаковки, включая Elopak и Stora Enso, остановили производство в РФ.