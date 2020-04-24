Microsoft Word начал помечать двойной пробел как ошибку

Компания Microsoft тестирует полезное изменение в Microsoft Word. Теперь декстопная версия текстового процессора помечает двойной пробел после точки как ошибку и предлагает её исправить.
Учитывая главную проблематику большого спора о пробеле, мы знаем, что это стилистический выбор, который подходит не для всех авторов, поэтому мы продолжаем тестировать нововведение с пользователями и предлагаем принять изменения, проигнорировать их или отклонить в Редакторе, — рассказала изданию The Verge Microsoft.
Отзывы о нововведении оказались в основном положительными. Оно станет доступно всем пользователям Microsoft Word в ближайшие месяцы.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft может представить в мае бюджетную консоль следующего поколения, игры и новую гарнитуру.