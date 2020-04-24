Microsoft Word начал помечать двойной пробел как ошибку

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Федеральная комиссия по связи США проголосовала за открытие нелицензионного использования диапазона частот 6 ГГц. Домашние роутеры смогут использовать их наравне с частотами 2,4 и 5 ГГц и обеспечить более быстрые и надёжные соединения с устройствами следующего поколения.

Это самое монументальное решение в отношении спектра Wi-Fi за всю его историю за последние 20 лет, — считает директор по маркетингу в Wi-Fi Alliance Кевин Робинсон. Девайсы должны получить поддержку...