https://static.news.ru/photo/8dc9bebe-7330-11ea-90ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/www.imago-images.de/Global Look Press

Компания Microsoft выпустила внеплановое обновление KB4554364 для Windows. Оно исправляет ошибку, которая вызывала сбои в подключении к Сети.

По словам разработчиков, обновление следует установить только тем пользователям, которые столкнулись с проблемой.

Баг проявлялся на устройствах с прокси, настроенными вручную или автоматически, а также в приложениях, которые используют WinHTTP или WinInet.

Как отметили разработчики, пользователи Microsoft Teams, Microsoft Office, Office365, Outlook, Internet Explorer 11 и некоторых версий Microsoft Edge также могут испытывать трудности с подключением. Ошибка коснулась версий Windows 10 и Windows Server с 1709 и по 1909 включительно, писал NEWS.ru.