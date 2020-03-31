Компания Microsoft выпустила внеплановое обновление KB4554364 для Windows. Оно исправляет ошибку, которая вызывала сбои в подключении к Сети.
По словам разработчиков, обновление следует установить только тем пользователям, которые столкнулись с проблемой.
Баг проявлялся на устройствах с прокси, настроенными вручную или автоматически, а также в приложениях, которые используют WinHTTP или WinInet.
Как отметили разработчики, пользователи Microsoft Teams, Microsoft Office, Office365, Outlook, Internet Explorer 11 и некоторых версий Microsoft Edge также могут испытывать трудности с подключением. Ошибка коснулась версий Windows 10 и Windows Server с 1709 и по 1909 включительно, писал NEWS.ru.
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