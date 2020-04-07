Mail.ru Group поддержит онлайн-образование российских вузов

https://static.news.ru/photo/56ac8ecc-78f1-11ea-bbfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Mail.ru Group в рамках программы поддержки дистанционного образования в России бесплатно предоставит Высшей школе экономики (ВШЭ) облачные решения Mail.ru Cloud Solutions и другие сервисы. НИУ ВШЭ, в свою очередь, сможет перенести свою систему управления онлайн-курсами в облачную инфраструктуру компании.

Мы хотим, чтобы студенты могли продолжать обучение, даже находясь дома, а преподаватели — организовать учебный процесс без потери качества. Платформа НИУ ВШЭ позволяет перейти на удалёнку не только «Вышке», но и студентам других вузов, — прокомментировал директор Mail.ru Group по работе с вузами Сергей Марданов.

Mail.ru Group предоставит серверные мощности, а также хранилище для видеолекций и другого образовательного контента, что позволит масштабировать платформу «Онлайн-образование в НИУ ВШЭ» и обеспечить её бесперебойную и безопасную работу даже в условиях высокой нагрузки.

Mail.ru Group имеет двадцатилетний опыт разработки высоконагруженных сервисов. Мы решили поддержать НИУ ВШЭ в текущей ситуации нашими облачными решениями, чтобы платформа онлайн-обучения, которой пользуются сотни тысяч студентов, справлялась с нагрузками и работала без перебоев, — заявил руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions Илья Летунов.

НИУ ВШЭ в текущем семестре (март—июль 2020-го) открыл доступ к своей платформе для региональных вузов, находящихся на дистанционном обучении. Для прохождения доступны 76 онлайн-курсов, которые уже используют 24 вуза — сетевых партнёра. На бесплатное подключение студентов к системе заявки подали 32 высших учебных заведения.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Mail.ru Group провела ребрендинг и перезапустила популярный в прошлом мессенжер ICQ. Разработчики рассказали, что мессенджер дополнен системой искусственного интеллекта, которая позволяет отправлять быстрые ответы на сообщения исходя из их контекста.