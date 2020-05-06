Конференция Apple для разработчиков начнется 22 июня

https://static.news.ru/photo/69c864ae-8f6c-11ea-84d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Rocha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания Apple объявила дату начала проведения Всемирной конференции разработчиков (WWDC). Мероприятие начнётся 22 июня и пройдёт в онлайн-формате.

WWDC 2020 будет доступна в приложении Apple Developer и на сайте Apple Developer. Для всех разработчиков участие в конференции будет бесплатным.

Apple также планирует провести конкурс Swift Student Challenge. Компания даст возможность разработчикам-студентам продемонстрировать навыки программирования, создав собственное мини-приложение на языке Swift.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple выпустила новую модель ноутбука Macbook Pro с 13-дюймовым экраном. Новинка обладает повышенным объёмом оперативной памяти (до 32 гб) и увеличенной тактовой частотой процессора. У Масbook Pro 13 будет клавиатура типа «ножницы» Magic Keyboard с ходом клавиш в один миллиметр.