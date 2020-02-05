https://static.news.ru/photo/0b629060-47eb-11ea-9b18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная кадастровая палата запустила новый сайт для заявителей и владельцев недвижимости, на котором все услуги доступны в режиме одного онлайн-окна. Сайт kadastr.ru предназначен для получения услуг в сфере недвижимости как физическими лицами, так и отраслевым сообществам.

Новый веб-сайт — собственная разработка специалистов Кадастровой палаты, которая нацелена на объединение сервисов и услуг рынка недвижимости на едином ресурсе с простым и удобным интерфейсом, — рассказали NEWS.ru в пресс-службе ведомства.

На сайте можно заказать изготовление электронной подписи, получить выписку из ЕГРН, проверить статус подготовки документов, записаться на консультацию и сформировать правильный пакет документов для любой операции с недвижимостью. Профессиональные участники рынка недвижимости смогут здесь записаться на курсы повышения квалификации, принять участие в обучающих вебинарах и получить ответы на все интересующие их вопросы.

По словам главы ФКП Парвиза Тухтасунова, Росреестр и Федеральная кадастровая палата оказывают в настоящее время более 20 различных услуг и теперь все они сосредоточены на едином портале. Для работы с сервисом достаточно выбрать объект, операцию и указать важные нюансы, а система определит точные сроки и стоимость необходимой госпошлины.

Как писал NEWS.ru, замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин не советует доверять удостоверяющим центрам, обещающим выдать квалифицированный сертификат дистанционно. Как пояснили в ведомстве, выдача сертификатов ЭП на основании фотографий или скан-копий персональных данных без визита в офис аккредитованного центра открывает доступ третьим лицам. Если мошенник завладел средством для создания усиленной квалифицированной электронной подписи от имени другого человека, то фактически спектр его действий с этим инструментом становится неограниченным. Таким образом, процедура идентификации личности должна проходить только в присутствии заявителя, предоставившего оригиналы документов.