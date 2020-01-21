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Руководитель аналитического агентства «БизнесДром», член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков считает, что DDoS-атаки более опасны для средних предприятий, нежели для крупных.

Крупные корпорации мониторят трафик, в том числе, в ручном режиме и тратят существенные деньги на защиту, увеличивая мощности серверов и закупая современный софт, — сообщил РИА Новости Поярков.

Он назвал кибератаки разновидностью хулиганских действий, так как сейчас любой желающий может заказать в даркнете DDoS на сайт неприятеля, и количество таких атак ежедневно исчисляется сотнями. Однако, по его словам, провайдеры уже сформировали хорошие инструменты для борьбы с DDoS.

Как писал NEWS.ru, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов подсчитал потери российской экономики от действий кибермошенников. По его данным, в 2019 году они составили около 2,5 трлн рублей, в 2020-м могут вырасти до 3,6 трлн рублей. Ранее он сообщил, что 2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDoS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка.