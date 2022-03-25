IT-эксперт рассказал, ждёт ли YouTube cудьба Instagram и Facebook

Сейчас в России складывается реалистичная картина по прекращению работы видеохостинга YouTube, и предпосылок к этому было много — как блокировка российских федеральных каналов, так и несправедливая работа с рекламой, которая пакетировалась на российскую аудиторию, заявил NEWS.ru разработчик kremlin.ru Артём Геллер. По его словам, блокировка возможна и будет осуществлена так же, как и с Instagram и Facebook (обе соцсети признаны в РФ экстремистскими, деятельность запрещена). В то же время собеседник считает, что YouTube не смогут признать экстремистским в РФ.

Надо тогда признавать экстремистским весь Google, а это касается и поисковика. Instagram и Facebook признали экстремистскими из-за разрешения к убийству граждан РФ, а эти действия Google не совершал. По крайней мере публично в этом не замечен, — сказал Геллер.

Он добавил, что в случае блокировки YouTube будет доступен через VPN, но для простого пользователя это довольно большое ограничение. Геллер также предсказал отток пользователей из видеохостинга.

С другой стороны, нет сейчас площадки в мире в качестве полноценной замены. Так что куда люди уйдут — непонятно. Как будто люди просто лишатся подобного сервиса, — подытожил IT-эксперт.

Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал Роскомнадзор заблокировать на территории России видеохостинг YouTube. По его мнению, это «лживый и злобный инструмент».

Роскомнадзор ранее потребовал от американской компании Google остановить распространение угроз в отношении жителей России во время показа рекламных роликов на YouTube. В сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства, уточняется, что размещение подобных материалов свидетельствует об антироссийской позиции компании.