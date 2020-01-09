https://static.news.ru/photo/d9c8b432-32e9-11ea-b52a-fa163e074e61_660.jpg Фото: KUZNETSOV/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Кинокомпания Warner Bros. подписала соглашение со стартапом Cinelytic, который использует машинное обучение для прогнозирования успеха фильма. Технология будет помогать студии решать, давать ли проекту «зелёный свет».

По словам генерального директора Cinelytic Тобиаса Кайссера, программное обеспечение выступает лишь помощником, поскольку искусственный интеллект (ИИ) сейчас не может принимать какие-либо творческие решения. При этом система стартапа за несколько секунд рассчитывает то, на что у людей раньше уходили дни.

В чём она хороша, так это в проверке чисел, разбивке огромных массивов данных и демонстрации моделей, которые не будут видны людям. Но для творческого принятия решений вам всё ещё нужны опыт и интуиция, — подчеркнул Кайссер.

ИИ может определить ценность знаменитости в любом регионе по всему миру, сумму, которую фильм должен заработать в кинотеатрах, а также другие дополнительные доходы.

Ранее NEWS.ru рассказал, что ИИ теперь может диагностировать рак молочной железы по рентгеновским снимкам быстрее и эффективнее специалистов-людей. В ходе эксперимента с 29 тыс. женщин из Великобритании и США ИИ более точно разбирал результаты маммографии, чем специалисты-радиологи, c которыми его сравнивали.