https://static.news.ru/photo/3f8ad802-57cc-11ea-b78c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Китайская компания Huawei создаст в России комплексную экосистему искусственного интеллекта. Для реализации проекта фирма планирует привлечь более 100 тысяч разработчиков ИИ, более 100 партнёров (независимых поставщиков программного обеспечения) и более 20 университетов.

В наших ближайших планах — использовать продукцию Huawei для создания экосистемы ИИ, которая может заложить основу для полноценной цифровой трансформации российской экономики, — заявил директор департамента интеллектуальных вычислительных систем Huawei в России Лю Юй.

Компания планирует разворачивать экосистему с использованием программируемых нейропроцессоров (NPU) Ascend. Huawei уже реализовала с помощью ИИ-чипов свыше 500 проектов в более чем 10 сферах, включая телекоммуникации, энергетику и транспорт.

Экосистема в России может быть развёрнута уже к 2025 году.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Huawei представила складной смартфон Mate XS, который поддерживает мобильные сети пятого поколения (5G). Разработчики также добавили «многооконный режим», который позволяет работать одновременно с двумя приложениями.