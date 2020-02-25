Китайская компания Huawei создаст в России комплексную экосистему искусственного интеллекта. Для реализации проекта фирма планирует привлечь более 100 тысяч разработчиков ИИ, более 100 партнёров (независимых поставщиков программного обеспечения) и более 20 университетов.
В наших ближайших планах — использовать продукцию Huawei для создания экосистемы ИИ, которая может заложить основу для полноценной цифровой трансформации российской экономики, — заявил директор департамента интеллектуальных вычислительных систем Huawei в России Лю Юй.
Компания планирует разворачивать экосистему с использованием программируемых нейропроцессоров (NPU) Ascend. Huawei уже реализовала с помощью ИИ-чипов свыше 500 проектов в более чем 10 сферах, включая телекоммуникации, энергетику и транспорт.
Экосистема в России может быть развёрнута уже к 2025 году.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Huawei представила складной смартфон Mate XS, который поддерживает мобильные сети пятого поколения (5G). Разработчики также добавили «многооконный режим», который позволяет работать одновременно с двумя приложениями.
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