Японские учёные cоздали твердотельный аккумулятор рекордной ёмкости

https://static.news.ru/photo/42c42416-7f70-11eb-a060-96000091f725_660.jpg Фото: Ryotaro Sato

Японская компания Hitachi Zosen показала самые ёмкие в мире твердотельные батареи. Их планируют испытать в сфере космонавтики и промышленного оборудования.

Батарея была показана на выставке в Токио. Её емкость составляет 1000 мА*ч и является самой большой для подобных изделий. Это примерно в семь раз больше, чем у батарей, показанных японской компанией ранее.

Основным преимуществом нового аккумулятора является работа в диапазоне температур от −40 до +100 градусов. В таком диапазоне не могут работать обычные литиевые батареи. Новый аккумулятор можно будет устанавливать на спутники и другое промышленное оборудование, сообщает Nikkei Asia.

Японцы планируют не останавливаться на достигнутом и к 2025 году выпустить батарею в два раза большей емкости. Кроме того, Hitachi договорилась с Японским аэрокосмическим агентством для испытания твердотельного аккумулятора на МКС. Шесть месяцев батарея будет питать камеру модуля Kibo.

Журналисты издания Electrek отмечают , что 1000 мА*ч действительно является самым высоким показателем среди твердотельных батарей, но аккумулятор в самом обычном смартфоне все ещё обеспечивает ёмкость в 4-5 раз больше.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты дали советы, как сохранить работу смартфона на морозе. Во время прогулки лучше всего хранить телефон во внутреннем кармане верхней одежды и пользоваться им лишь в случае крайней необходимости. Нельзя ставить телефон на зарядку сразу после возвращения с холода. Резкий перепад скажется на аккумуляторе и сократит срок его работы. Перед подключением стоит подождать хотя бы час, чтобы гаджет нагрелся до комнатной температуры.