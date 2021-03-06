Японские учёные cоздали твердотельный аккумулятор рекордной ёмкости

Японская компания Hitachi Zosen показала самые ёмкие в мире твердотельные батареи. Их планируют испытать в сфере космонавтики и промышленного оборудования.
Батарея была показана на выставке в Токио. Её емкость составляет 1000 мА*ч и является самой большой для подобных изделий. Это примерно в семь раз больше, чем у батарей, показанных японской компанией ранее.
Основным преимуществом нового аккумулятора является работа в диапазоне температур от −40 до +100 градусов. В таком диапазоне не могут работать обычные литиевые батареи. Новый аккумулятор можно будет устанавливать на спутники и другое промышленное оборудование,
Японцы планируют не останавливаться на достигнутом и к 2025 году выпустить батарею в два раза большей емкости. Кроме того, Hitachi договорилась с Японским аэрокосмическим агентством для испытания твердотельного аккумулятора на МКС. Шесть месяцев батарея будет питать камеру модуля Kibo.
Журналисты издания Electrek
Как писал NEWS.ru, ранее эксперты дали советы, как сохранить работу смартфона на морозе. Во время прогулки лучше всего хранить телефон во внутреннем кармане верхней одежды и пользоваться им лишь в случае крайней необходимости. Нельзя ставить телефон на зарядку сразу после возвращения с холода. Резкий перепад скажется на аккумуляторе и сократит срок его работы. Перед подключением стоит подождать хотя бы час, чтобы гаджет нагрелся до комнатной температуры.