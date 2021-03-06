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Японские учёные cоздали твердотельный аккумулятор рекордной ёмкости

20:59, 07 марта 2021
Фото: Ryotaro Sato

Японская компания Hitachi Zosen показала самые ёмкие в мире твердотельные батареи. Их планируют испытать в сфере космонавтики и промышленного оборудования.

Батарея была показана на выставке в Токио. Её емкость составляет 1000 мА*ч и является самой большой для подобных изделий. Это примерно в семь раз больше, чем у батарей, показанных японской компанией ранее.

Основным преимуществом нового аккумулятора является работа в диапазоне температур от −40 до +100 градусов. В таком диапазоне не могут работать обычные литиевые батареи. Новый аккумулятор можно будет устанавливать на спутники и другое промышленное оборудование, сообщает Nikkei Asia.

Японцы планируют не останавливаться на достигнутом и к 2025 году выпустить батарею в два раза большей емкости. Кроме того, Hitachi договорилась с Японским аэрокосмическим агентством для испытания твердотельного аккумулятора на МКС. Шесть месяцев батарея будет питать камеру модуля Kibo.

Журналисты издания Electrek отмечают, что 1000 мА*ч действительно является самым высоким показателем среди твердотельных батарей, но аккумулятор в самом обычном смартфоне все ещё обеспечивает ёмкость в 4-5 раз больше.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты дали советы, как сохранить работу смартфона на морозе. Во время прогулки лучше всего хранить телефон во внутреннем кармане верхней одежды и пользоваться им лишь в случае крайней необходимости. Нельзя ставить телефон на зарядку сразу после возвращения с холода. Резкий перепад скажется на аккумуляторе и сократит срок его работы. Перед подключением стоит подождать хотя бы час, чтобы гаджет нагрелся до комнатной температуры.

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