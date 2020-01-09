Хакерская группировка Lazarus внесла существенные изменения в атаки для кражи криптовалюты. В качестве одного из основных инструментов злоумышленники используют мессенджер Telegram.
Как утверждают в «Лаборатории Касперского», Lazarus предпринимает «более осторожные шаги» и использует «улучшенную тактику и процедуры» для кражи криптовалюты — хакеры изменили способ заражения системы, который позволяет им оставаться незамеченными.
Злоумышленники используют в качестве приманки фальшивые криптовалютные торговые компании. У них есть специальные веб-сайты, созданные при помощи бесплатных веб-шаблонов. на которых размещены ссылки на фейковые группы в Telegram. В одном случае, по словам специалистов, посредством загрузки файла из мессенджера хакеры заразили компьютер под управлением операционной системы Windows.
Эксперты
Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft подала в суд на северокорейскую хакерскую группировку Thallium. Её обвиняют в краже «крайне секретной информации» с компьютеров, расположенных в Соединённых Штатах.
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