https://static.news.ru/photo/ebf5cff2-32c9-11ea-89bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакерская группировка Lazarus внесла существенные изменения в атаки для кражи криптовалюты. В качестве одного из основных инструментов злоумышленники используют мессенджер Telegram.

Как утверждают в «Лаборатории Касперского», Lazarus предпринимает «более осторожные шаги» и использует «улучшенную тактику и процедуры» для кражи криптовалюты — хакеры изменили способ заражения системы, который позволяет им оставаться незамеченными.

Злоумышленники используют в качестве приманки фальшивые криптовалютные торговые компании. У них есть специальные веб-сайты, созданные при помощи бесплатных веб-шаблонов. на которых размещены ссылки на фейковые группы в Telegram. В одном случае, по словам специалистов, посредством загрузки файла из мессенджера хакеры заразили компьютер под управлением операционной системы Windows.

Эксперты обнаружили нескольких жертв группировки в Великобритании, Польше, России и Китае, однако не уточнили нанесённый им ущерб.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft подала в суд на северокорейскую хакерскую группировку Thallium. Её обвиняют в краже «крайне секретной информации» с компьютеров, расположенных в Соединённых Штатах.