https://static.news.ru/photo/a90b8a0e-5193-11ea-877a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Google сворачивает программу Google Station. В рамках неё компания работала с рядом партнёров по развертыванию бесплатного Wi-Fi на более чем 400 железнодорожных станциях в Индии и во многих других общественных местах по всему миру.

Как заявили в Google, программа, запущенная в 2015 году, помогла миллионам пользователей выходить в Сеть и не беспокоиться о количестве потребляемых ими данных, однако из-за снижения цен на мобильный Интернет потребность в Station перестала быть необходимой.

Компания не нашла устойчивой бизнес-модели для расширения программы, которая также успела появиться в Индонезии, Мексике, Таиланде, Нигерии, Бразилии, Вьетнам, Южной Африке и на Филиппинах. В Google даже исследовали способ монетизации Station за счёт показа рекламы во время подключения к Интернету.

При этом RailTel, поставщик телекоммуникационной инфраструктуры в Индии и партнёр Google по программе, после публикации материала TechCrunch уточнил , что продолжит предоставлять бесплатный Wi-Fi на ж/д станциях.

Google планирует свернуть проект в течение 2020 года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Google запустил веб-страницу Android 11 для разработчиков (Developer Preview). Спустя некоторое время закрыл доступ к странице, но пользователи успели зафиксировать особенности Android 11 новой версии операционной системы.