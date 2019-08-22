Компания Google объявила, что откажется называть в честь сладостей и десертов новые версии операционной системы Android.
Необычная традиция началась с Android 1.6 Cupcake, выпущенной в 2009 году. За ней выходили 1.6 Donut, 2.0 Eclair, 2.2 Froyo, 2.3 Gingerbread, 3.0 Honeycomb, 4.0 Ice Cream Sandwich, 4.1 Jelly Bean, 4.4 KitKat, 5.0 Lollipop, 6.0 Marshmallow, 7,0 Nougat, 8.0 Oreo и 9 Pie.
В марте 2019 года компания выпустила бета-версию Android 10 Q. Пользователи и СМИ предались спекуляциям, название какого десерта на Q компания использует в финальной версии. Однако в Google решили ограничиться только цифрой 10.
Как передает официальный
Компания также поменяет шрифт в слове Android и сменит оттенок цвета логотипа.
News.ru ранее сообщал о новой разработке Google, которая сможет считывать язык жестов.