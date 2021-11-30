Генерал ФСБ рассказал, чью WhatsApp-переписку в России «сканируют» в США

Спецслужбы США, то же Агентство национальной безопасности (АНБ), могут иметь доступ к WhatsApp-переписке, в том числе и граждан России, рассказал NEWS.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Он отметил, что несмотря на «огромные ресурсы» АНБ, американские силовики вряд ли интересуются личными данными представителей «маргинальной среды», а сообщения в мессенджерах представителей правоохранительных органов России, политиков — вполне. Таким образом Михайлов прокомментировал информацию о том, что WhatsApp предоставит властям США по просьбе следствия данные, касающиеся звонков и переписок всех без исключения пользователей этой сети.

[АНБ интересуют] представители [российских] спецслужб, правоохранительных органов. В меньшей степени — наши политики, представители различного рода оппозиционных групп. А маргинальная среда зачем им нужна? При всех своих огромных ресурсах АНБ очень тщательно отбирает информацию. В ней просто утонешь. Представляете, сколько мусора проходит через мессенджеры? Мы часто обвиняем их в невероятных возможностях, но они очень чётко представляют себе, что им нужно, — заявил Михайлов.

Собеседник подчеркнул, что спецслужбы США, когда речь идёт о гражданах Штатов, могут получить доступ к переписке официально, для легализации информации для каких-то процессуальных действий. Иное дело — оперативная работа. Михайлов считает, что АНБ «сканирует» часть пользователей достаточно активно, однако не афиширует это.

Не знаю, насколько нашим [спецслужбам] дают доступ к WhatsApp. По решению суда правоохранительные органы имеют право доступа к любой информации. У нас нет «российского» WhatsApp, это же всё приложение Facebook по сути. Одно из приложений. У нас же своих сетей толком нет. У нас есть Telegram и «ВКонтакте». Мы живём в таких условиях — пользуемся всякими приложениями и ПО исключительно импортными, своего у нас очень мало, — подытожил Михайлов.

ФБР может получать любые сведения из принадлежащего Facebook приложения. Документ под названием Lawful Access (в переводе «Законный доступ») содержит правила законного получения информации из популярных мессенджеров. По данным Rolling Stone, Facebook и iMessage также могут передавать данные, так как у американских спецслужб есть на это специальный ордер.

В руководстве от 7 января 2021 года содержится информация о том, какие виды данных может на законных основаниях запрашивать ФБР.

Учитывая, что WhatsApp насчитывает около 2 млрд пользователей, на каждого из них по запросу ФБР компания может в течение 15 минут предоставить метаданные без содержания сообщения. Бюро может получить сведения о времени и способе общения, а также о пользовательском списке запрошенного контакта. Известны уже прецеденты, когда таким образом были раскрыты информационные источники журналистов.

Компания Аpple рассматривала сквозное шифрование iCloud, из которого спецслужбы могут в настоящее время получить интересующую их информацию, однако американские власти не одобрили их намерение.

Ранее сообщалось о глобальном сбое в работе сервисов WhatsApp, Facebook, Instagram. На неполадки в работе приложений, сайтов и соединении с сервером жаловались пользователи Европы, США, Канады и России.