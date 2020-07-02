Facebook случайно делился с разработчиками личными данными пользователей

https://static.news.ru/photo/0d20e4f2-bc48-11ea-b5d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Cymbalista/Global Look Press

Facebook сообщил, что по ошибке делился с авторами приложений личными данными пользователей. Информация о людях, которые перестали пользоваться программами, попала примерно к 5 тысячам разработчиков.

В 2018 году компания ввела ограничение на доступ к данным пользователей: если человек не заходит в приложение в течение 90 дней, то его авторы перестают получать обновления информации о юзере. Однако в некоторых случаях запрет не срабатывал.

Например, это могло произойти, если кто-то воспользовался фитнес-приложением, чтобы пригласить своих друзей из своего родного города на тренировку, но мы не признавали, что некоторые из его друзей неактивны в течение многих месяцев, — говорится в сообщении Facebook.

Разработчики получали доступ к таким данным, как пол и язык, однако в компании утверждают, что не нашли доказательств того, что инцидент коснулся той информации, на обмен которой пользователь не давал разрешения при изначальном входе в систему через Facebook.

Компания устранила проблемы на следующий день после её обнаружения.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Facebook принял решение закрыть приложение Lasso, которое позиционировалось как «клон» китайского сервиса коротких роликов TikTok. Оно перестанет быть доступным пользователям 10 июля.