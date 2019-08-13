https://static.news.ru/photo/e4090082-be5e-11e9-8870-fa163e074e61_660.jpg Фото: over hits social apps. Debarchan Chatterjee/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Facebook платила за расшифровку голосовых сообщений пользователей сервисов компании. Этот процесс обеспокоил подрядчиков, утверждающих, что они не знали, где была записана аудиодорожка или как она была получена.

По их словам, записи пользователей иногда включали в себя вульгарное содержание, и работники не знают, зачем компании нужна была расшифровка. Facebook, в свою очередь, подтвердила сказанное подрядчиками, но уверила, что после инцидентов с другими фирмами она перестала заниматься прослушиванием голосовых сообщений.

Так же как Apple и Google, мы приостановили проверку звука более недели назад, — утверждает компания.

Как заявила Facebook, пострадавшие пользователи самостоятельно одобрили расшифровку, выбрав соответствующую опцию в Facebook Messenger. Разработчики таким образом проверяли правильность интерпретации анонимных сообщений искусственным интеллектом компании.

Тем не менее, по утверждению источников Bloomberg , Facebook не сообщила юзерам, что их записи могут прослушиваться сторонними третьими лицами, что и привело к недовольству некоторых подрядчиков.

Не первый, не последний

Скандалы с прослушиванием голосовых сообщений пользователей начались в середине июля, когда Google призналась в утечке голосов клиентов, использующих Google Assistant. По словам представителей компании, причиной случившегося стала ошибка в действии одного из подрядчиков. Продакт-менеджер Google Дэвид Монси рассказал, что они сотрудничают с лингвистами, которые анализируют часть голосовых команд от Google Assistant и колонок Google Home. Это делается для улучшения работы сервиса.

В начале августа уже компания Apple приостанавливала программу по контролю качества Siri. Она позволяла подрядчикам прослушивать анонимные запросы пользователей, чтобы определить, правильно ли голосовой помощник слышит вопросы, запускается ли он по ошибке и так далее.

На этот шаг «яблочную» компанию подтолкнула публикация Guardian, в котором один из подрядчиков Apple рассказал об опыте работы в программе. По его словам, сотрудники получают доступ к таким данным, как конфиденциальная медицинская информация, сделки с наркотиками и записи пар, занимающихся сексом.

Третьей крупной компанией, занимавшейся прослушиванием голосовых записей пользователей, стала Amazon. Она добавила новую опцию в настройки голосового помощника Alexa, позволявшую отключить возможность передачи записей сотрудникам компании и её подрядчикам.

При этом в компании уточнили, что обучение Alexa постоянно контролируется, а число переданных с согласия юзеров аудиозаписей будет крайне малым, а также обрабатываться сотрудниками лично. В случае если данные были переданы в Amazon ранее, то желающие могут их удалить. Разработчики предупредили юзеров, что при отказе от обработки голосовых запросов новые функции могут работать не совсем корректно.