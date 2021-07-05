Эксперт рассказал о взломе мошенниками карты с помощью камеры ноутбука

Мошенники получают данные банковской карты через камеру ноутбука жертвы. Об этом руководитель SMM-отдела «ТОК-медиа» Евгений Кочергин рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Получить доступ к компьютеру, в принципе, несложно. Если вы воспользовались флешкой с троянским вирусом, могут получить доступ к вашему компьютеру, и вы никогда не узнаете, пока не начнут шантажировать. Вы обычно за компьютером расплачиваетесь картой, вводите данные, этой картой начинаете крутить перед лицом, смотреть CVС-код, — пояснил эксперт.

Он добавил, что на своей технике камеру всегда заклеивает. Людям же, ставшим жертвами мошенников, эксперт посоветовал либо переустанавливать систему на ноутбуке, либо отдавать его программистам для полного сканирования.

Ранее стало известно, что кибермошенники пользуются множеством уловок для кражи личной информации граждан, корпоративных данных и денежных средств. Главными являются якобы звонок из банка по поводу подозрительной операции с картой, «подарок» от «Госуслуг», «выгодная покупка» и оплата товара после его «отправки», а также «предложения» аренды жилья.