Эксперт рассказал о правилах пользования паролями в Сети

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Ведущий эксперт направления «Информационная безопасность» IT-компании КРОК Евгений Дружинин заявил, что надёжный пароль должен состоять из не менее 12–14 символов. По его словам, использовать такой пароль можно лишь на отдельных сервисах.

Более длинный пароль был бы предпочтительнее, отметил эксперт в беседе с РИА Новости. Он добавил, что лучше использовать разные пароли для разных площадок.

Если вы используете один и тот же пароль для электронной почты, магазинов и других сайтов, содержащих конфиденциальные личные данные, и один из этих сайтов был взломан, вы подвергаете риску все остальные аккаунты, — считает Дружинин.

По его мнению, использовать следует смесь различных типов символов, включая цифры, заглавные и строчные буквы. Это позволит сделать пароль более сложным для взлома.

Чтобы запомнить длинные и сложные пароли, возможно придумывать в виде пароля кириллические слова, записанные с латинской раскладкой. Обязательно используйте многофакторную аутентификацию и распознавание отпечатков пальцев, — подчеркнул Дружинин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне могут обезопасить свои персональные данные и финансы от злоумышленников, если будут использовать онлайн-банк и корпоративные приложения на отдельном устройстве. Такой совет дал вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов. По его словам, использовать финансовые сервисы и посещать различные сайты в Интернете следует, чередуя гаджеты.