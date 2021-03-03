Эксперт рассказал, какие сообщения лучше удалять из смартфона

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Сообщения, содержащие вредные для репутации сведения, лучше удалять со смартфона. также там не стоит хранить данные о паролях и личную информацию. Об этом заявил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

В интервью агентству ПРАЙМ Щельцын отметил , что бывают случаи, когда приложение требует для работы список контактов или доступ к СМС-сообщениям.

Однако эти и многие другие случаи с быстрым доступом к смс через вирусы или удалённое восстановление резервной копии телефона без вашего ведома превращают копилку СМС в самое уязвимое пространство, — объяснил эксперт.

Предоставляемые интернет-сайтами и банками пароли, как правило, работают не дольше одной минуты, однако порой получившие к ним доступ мошенники находят способ пробраться в аккаунт пользователя, и последствия этого могут быть непредсказуемы.

Щельцин советует, во избежании проблем, делать резервное копирование и устанавливать двухфакторную верификацию, а также следить за СМС-сообщениями и не терять телефон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мошенники придумали схему обмана россиян под видом выплат с «Госуслуг».