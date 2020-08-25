Эксперт рассказал, какие СМС-сообщения нужно срочно удалять

https://static.news.ru/photo/64f4a172-e72d-11ea-844d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Института IT университета «Синергия» Станислав Косарев заявил, что хранить в телефоне СМС-сообщения с конфиденциальной информацией может быть опасно. По его словам, уведомления от банков и пароли лучше своевременно удалять.

При этом эксперт считает, что смартфон должен быть защищён сложным паролем и постоянно находиться в поле зрения, сообщает «Прайм».

Важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание. Не будет лишним удалить и СМС со ссылками для доступа в личный кабинет. И пусть они одноразовые, но всё же мошенники могут использовать и их, — подчеркнул Косарев.

Он добавил, что отправить в «корзину» следует и сообщения, содержащие пароли от сайтов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков заявил: есть возможность позвонить по телефону, если устройство не видит SIM-карту или нет сигнала сотовой связи. По его словам, для этого следует использовать специальные приложения, работающие через Wi-Fi. Особенность этих приложений в том, что с их помощью можно звонить не только на мобильные номера, но и на городские.