Эксперт рассказал, как звонить по телефону при отсутствии сети

https://static.news.ru/photo/552b696a-e665-11ea-823b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков заявил, что есть возможность позвонить по телефону, если устройство не видит SIM-карту или нет сигнала сотовой связи. По его словам, для этого следует использовать специальные приложения, работающие через Wi-Fi.

Особенность этих приложений в том, что с помощью них можно звонить не только на мобильные номера, но и на городские. Самая распространённая программа — Wi-Fi Calling, которую поддерживают крупнейшие российские сотовые операторы, например, «Мегафон» и МТС, — цитирует эксперта ПРАЙМ.

Кусков добавил, что в местах, где нет покрытия сотовой связи или сигнал слабый, можно совершать голосовые вызовы, когда есть доступ к интернету по Wi-Fi также с помощью мессенджеров, например, WhatsApp и Telegram. Главное, чтобы у абонента, которому придётся звонить, тоже был установлен выбранный мессенджер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что некоторые предметы и смартфоны могут отрицательно влиять на функционал и срок службы друг друга. Об этом рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Если у человека два смартфона, их не надо класть друг на друга, чтобы радиосигналы не находились в одной точке — это «не очень полезно» для окружающих людей, подчеркнул эксперт.