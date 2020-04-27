Эксперт рассказал, как защитить от прослушивания разговоры в Сети

Третья сторона имеет такие же возможности прослушивать переговоры через мессенджеры, как и при обычной голосовой связи. Об этом заявил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
По его словам, обезопасить себя от возможного прослушивания переговоров можно удалением из архива мессенджера всей информации, связанной с переговорами,
Кусков подтвердил существование возможности третьей стороны получить для себя и текст разговора. Он отметил, что есть даже специальные расценки компаний, которые могут обеспечить доступ к аккаунту того или иного пользователя мессенджера.
Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный директор Facebook Марк Цукерберг презентовал интегрированную в соцсеть платформу для видеоконференций Messenger Rooms, позволяющую общаться 50 пользователям. Цукерберг выступил в прямом эфире, потратив 38 минут на рассказ о возможностях нового приложения для Facebook и улучшении видеочатов в мессенджере WhatsApp и соцсети Instagram.
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