Эксперт рассказал, как хакеры могут подключиться к телефону через Bluetooth

https://static.news.ru/photo/0e9d5716-eccc-11ea-bd22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/http://imagebroker.com/#/search/GlobalLookPress

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев объяснил, каким образом хакеры могут подключиться через Bluetooth.

Эксперт пояснил, что постоянно включенный Bluetooth может стать способом проникновения в телефон для злоумышленников. С помощью технологии хакеры могут не только залезть в телефон и просматривать информацию на устройстве, но и слушать разговоры, подключившись к гарнитуре, которая также работает благодаря Bluetooth.

Возможность взлома Bluetooth может подвергнуть опасности любую информацию, хранящуюся на устройстве (фотографии, электронные письма, тексты). Кроме этого, злоумышленник сможет получить контроль над устройством и отправлять на него нежелательные данные, — привели слова Александра Тимофеева в агентстве ПРАЙМ.

Эксперт порекомендовал отключать Bluetooth сразу же после использования, чтобы злоумышленники не могли воспользоваться технологией в своих целях.

Как писал NEWS.ru ранее, Александр Тимофеев рассказал, почему беспроводные наушники опасны. Он пояснил, что беспроводные наушники работают с помощью Bluetooth и излучают электромагнитные волны. Кроме того, они находятся в непосредственной близости к мозгу человека.