Эксперт назвал причины перегрева смартфона

https://static.news.ru/photo/ec2974e4-eb18-11ea-ae21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал о нескольких основных причинах, по которым может перегреваться смартфон. По его словам, среди них есть и опасные.

Эксперт считает, что узнать о проблемах своего телефона можно, действуя методом исключения, сообщает «Прайм». Так первое, что нужно проверить, это достаточная ли по качеству связь для работы приложений.

Таким приложениям, как месенджеры, карты, почтовая служба, приложения статистики, как правило, нужен быстрый интернет. Если его нет — приложение начинает отправлять большое количество запросов, что приводит к увеличению скорости падения батарейки гаджета и к нагреванию аппарата, — подчеркнул Щельцин.

Он добавил, что также может перегреваться процессор. Это происходит при активном использовании разных модулей телефона — интернет, Wi-Fi, GPS и Bluetooth. По мнению Щельцина, не все смартфоны предназначены для плотной работы. Некоторым требуется передышка, поэтому, если телефон сильно перегревается, его можно время от времени выключать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев заявил: не следует оставлять в розетке зарядное устройство. По его словам, оно может выйти из строя из-за скачков напряжения в сети или даже привести к возгоранию. Эксперт считает, что зарядник должен храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте.