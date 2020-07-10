Эксперт: компании из РФ пока не готовы перейти на отечественный софт

https://static.news.ru/photo/83dcdca2-c2d0-11ea-8a15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Global Look Press

Российские компании пока не могут полностью перейти на отечественный софт, поскольку для некоторого класса программ нет альтернатив в виде российских разработок.

Я считаю, что мы не готовы, потому что есть сектора рынка, на которых и так главенствует российский софт, например, рынок информационной безопасности, он просто более качественный. А целиком перейти, я в это не очень верю. Наверное, логика есть в том, что при возможности, если есть отечественные альтернативы, то да, но далеко не по всем классам они есть, — заявил председатель совета директоров компании «СерчИнформ» Лев Матвеев.

Специалист привёл в пример использование операционной системы Windows, отойти от использования которой до 2021 года не удастся. Также проблемы возникнут у проектных институтов, если специалисты будут использовать вместо AutoCAD и Pro/Engineer (системы проектирования) отечественные программы. По его словам, после 2021 года также нельзя говорить о полном переходе на отечественные программы.

Ситуация может измениться через 5-10 лет, в том случае, если будут разрабатываться какие-то основополагающие вещи, но быстрого перехода не произойдёт, отметил специалист.

9 июля премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с представителями IT-индустрии в казанском Иннополисе заявил, что госорганы и госкорпорации должны до 2021 года согласовать планы замещения иностранного ПО на отечественное. По словам политика, в сфере цифровизации Россия не может позволить себе быть ведомой страной. Мишустин подчеркнул, что главной задачей РФ является увеличение количества успешных цифровых стартапов. Об этом писал NEWS.ru.