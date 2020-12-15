Дизайн сайта «ВКонтакте» изменился у всех пользователей

https://static.news.ru/photo/10ac1094-3ed7-11eb-8ad3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» обновила дизайн сайта. Он стал доступен для всех пользователей с 15 декабря.

Синяя шапка сайта стала белой. На ней появился обновлённый логотип, в котором снова содержится полное название соцсети, от которого раньше отказались.

Теперь на сайте используется новый фирменный шрифт VK Sans, разработанный специально для «ВКонтакте», говорится в пресс-релизе.

Обновлённый дизайн сайта отражает бренд «ВКонтакте» — в нём использованы фирменные цвета и новый логотип, — рассказал директор по дизайну компании Павел Князев.

Новый дизайн анонсировали ещё в октябре. Планируется, что будут обновлены все сервисы соцсети.

Как писал NEWS.ru, в Microsoft ранее анонсировали изменения дизайна Windows 10 в 2021 году. Помимо обновлённого интерфейса появятся и новые функции. Кроме того, разработчики обещают реализовать глубокую интеграцию с устройствами, оснащёнными сенсорными дисплеями.