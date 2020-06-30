Полноценное использование deepfake в киноиндустрии является лишь вопросом времени. Потенциал технологии по замене лиц открывает для Голливуда множество возможностей — как творческих, так и финансовых, и Disney, один из крупнейших медиаконгломератов, понимает это, как никто другой. Именно поэтому исследовательский отдел компании создал собственный алгоритм для автоматической нейронной замены лица в изображениях и видео.

Как утверждают разработчики, цифровое изменение внешности актёров изучалось на протяжении многих лет, но этот метод до сих пор остаётся сложным, трудоёмким и дорогостоящим: он требует большой осмотрительности на съёмочной площадке, а также обширной покадровой анимации и последующей обработки специалистами по эффектам. Виртуальная трансформация лица зачастую необходима в нескольких случаях:

когда требуется омолодить персонажа;

во время исполнения трюков каскадёрами;

исполнитель роли не может присутствовать на съёмках;

актёра уже нет в живых.

Disney не раз задействовала технологию в своих фильмах. Например, при работе над некоторыми лентами кинематографической вселенной Marvel или над «Изгоем-один. Звёздные войны: Истории» в случае с Питером Кушингом и Кэрри Фишер, которых на момент съёмок уже не было в живых.

Как утверждают авторы алгоритма, их разработка станет важным шагом на пути к фотореалистичному изменению лица, которое может успешно избежать так называемого эффекта «зловещей долины». Одной из отличительных особенностей проекта стал метод блендига, который помогает сохранять контрастность и свет, тем самым делая итоговую работу более аутентичной.

Исследователи также акцентируют внимание на том, что алгоритм генерирует ролики в мегапиксельном разрешении. Для сравнения: модель с открытым исходным кодом DeepFakeLab создаёт видео в разрешении 256×256 пикселей, в то время как модель Disney — 1024×1024.

При всех достоинствах алгоритма исследователей он все ещё далёк от идеала. Разработка легко переносит мимику одного лица на другое, но для этого требуется соблюсти ряд ограничений: правильное расположение камеры и актёра, а также нужное освещение. В противном случае создателям ролика не избежать артефактов.

Хотя эти результаты впечатляют, процесс сопряжён с большими затратами, и на создание роликов длительностью всего несколько секунд уходит много месяцев, — пишут исследователи.

Оригинальный deepfake, напротив, требует гораздо меньше контроля со стороны пользователя, а ролик с заменой лиц при наличии у его автора необходимой вычислительной мощности будет готов за считанные часы.

По словам исследователей Disney, возможные преимущества технологии по замене лиц для визуальных эффектов огромны, поскольку она позволит сэкономить гораздо больше времени и ресурсов, чем использование более традиционных методов.

От развлечений к манипуляции

Несмотря на преимущества deepfake для творческой сферы, технология в будущем абсолютно точно станет инструментом создания качественного фейкового контента, который будет использоваться для манипуляции общественным мнением. Ряд крупных технологических компаний уже предприняли первые шаги, направленные на борьбу с подобными роликами. Так, в сентябре 2019 года Facebook объединилась с Microsoft и несколькими университетами для проведения конкурса по разработке технологии, распознающей deepfake-видео.

ai.facebook.com

Социальная сеть вложит $10 млн в так называемый Deepfake Detection Challenge. Целью конкурса было стимулирование исследований в области обнаружения поддельных видео. Его участникам предоставили специально созданные компанией deepfake-ролики, на которых любой желающий смог опробовать свои технологии.

В том же месяце Google выпустила огромный бесплатный набор данных о deepfake-роликах, чтобы помочь исследователям в борьбе с подобными фейковыми видео. Компания разработала набор данных в сотрудничестве с собственным подразделением Jigsaw. Оно занимается созданием технологий, которые «помогут человечеству справиться с глобальными проблемами»: от цензуры и домогательств в Интернете до цифровых атак и вооружённого экстремизма. В набор была включена программа FaceForenesics Benchmark, разработанная Мюнхенским техническим университетом совместно с Неаполитанским университетом имени Фридриха II.