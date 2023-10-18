Депутат Госдумы Нилов объяснил, для чего России собственный аналог Sims Депутат Нилов назвал видеоигры «жестким инструментом пропаганды»

Фото: Пресс служба ГД РФ

Ярослав Нилов

Сегодня компьютерные игры являются одним из инструментов пропаганды, считает депутат Госдумы Ярослав Нилов. Так в беседе с NEWS.ru он прокомментировал предложение парламентариев создать в России аналог известного симулятора жизни The Sims.

Я поддержал [предложение], учитывая социальную значимость вопроса. <...> Когда учился в школе, я и сам любил играть в игры. <...> Но сегодня игры — это уже не просто развлечение, это жесткий инструмент пропаганды, — сказал депутат.

Тем не менее Нилов отметил, что пока речи о разработке отечественного аналога игры от Electronic Arts не идет. По его словам, сейчас нужно выяснить, насколько такой проект вообще будет интересен рынку.

В конце сентября депутаты Яна Лантратова, Нина Останина, Ярослав Нилов и Екатерина Стенякина выступили с предложением создать российский аналог The Sims. Такая игра, по их мнению, должна прививать молодежи традиционные духовно-нравственные ценности.