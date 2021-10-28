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Цукерберг объявил о переименовании Facebook

21:21, 28 октября 2021
Цукерберг объявил о переименовании Facebook Марк Цукерберг Фото: facebook.com/zuck
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Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о переименовании компании. С сегодняшнего дня организация называется Meta. Об этом он рассказал на онлайн-презентации.

Теперь мы называемся Meta, — сообщил основатель компании.

Также Цукерберг показал новый логотип корпорации — синюю ленту Мёбиуса. Он рассказал, что слово Meta происходит от греческого «после».

Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то ещё, — отметил руководитель компании.

По его словам, новый бренд позволяет акцентировать внимание на метавселенной компании, где человек будет ощущать себя в виртуальной реальности, отказавшись от экранов.

Неделю назад СМИ писали о предстоящем ребрендинге Facebook, отмечая, что это связано с построением метавселенной организации. Корпорация в настоящее время работает над созданием новой вычислительной платформы с использованием виртуальной и дополненной реальности, в рамках этого проекта планируется создать порядка 10 тысяч рабочих мест.

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