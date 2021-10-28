Цукерберг объявил о переименовании Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о переименовании компании. С сегодняшнего дня организация называется Meta. Об этом он рассказал на онлайн-презентации.
Теперь мы называемся Meta, — сообщил основатель компании.
Также Цукерберг показал новый логотип корпорации — синюю ленту Мёбиуса. Он рассказал, что слово Meta происходит от греческого «после».
Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то ещё, — отметил руководитель компании.
По его словам, новый бренд позволяет акцентировать внимание на метавселенной компании, где человек будет ощущать себя в виртуальной реальности, отказавшись от экранов.
Неделю назад СМИ писали о предстоящем ребрендинге Facebook, отмечая, что это связано с построением метавселенной организации. Корпорация в настоящее время работает над созданием новой вычислительной платформы с использованием виртуальной и дополненной реальности, в рамках этого проекта планируется создать порядка 10 тысяч рабочих мест.