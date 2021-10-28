Цукерберг объявил о переименовании Facebook

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Разряжать смартфон до нуля перед зарядкой уже давно не нужно, рассказал инженер компании Xiaomi Никита Гришанов. Это было актуально для первых моделей мобильных телефонов, сейчас такая манипуляция не нужна. Об этом сообщает Live 24.

Аналогично не требуется и снимать смартфон с зарядки сразу по достижении 100%. Также Гришанов заверил в безопасности функции быстрой зарядки — она не вредит качеству батареи. По его словам, никакая...