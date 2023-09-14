Что за приложение в РФ создали для обнаружения дронов, как оно работает

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал россиян скачивать приложение для обнаружения беспилотников. Что об этом известно и как его установить?

Глава региона рассказал, что через приложение «Радар» можно оперативно сообщать о неопознанных подозрительных объектах в небе. Вся информация от граждан будет мгновенно передаваться в компетентные органы.

«Помощь воронежцев в обнаружении беспилотников важна, поэтому попрошу жителей региона оставаться бдительными», — заявил Гусев в Telegram-канале.

Что за российское приложение для обнаружения БПЛА

Общероссийский народный фронт (ОНФ) в августе текущего года презентовал первое в России мобильное приложение, с помощью которого можно сообщить о беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах и деятельности диверсионно-разведывательной группы. Оно получило название «Радар».

«Все сообщения незамедлительно передаются для обработки ответственным сотрудникам государственной власти. Помощь граждан в обнаружении летательных аппаратов крайне важна: оружие врага будет своевременно уничтожено», — говорится на сайте ОНФ.

Где скачать приложение для обнаружения дронов и как им пользоваться

«Радар» доступен для пользователей операционной системы Android, скачать его можно на площадках Google Play и RuStore.

После скачивания программы необходимо войти в приложение и пройти авторизацию, для этого достаточно ввести личный номер телефона. Также для корректной работы приложения ему потребуется доступ к камере смартфона и его геолокации. В случае обнаружения БПЛА или другого подозрительного предмета необходимо направить мобильное устройство в его сторону и выбрать тип объекта: «беспилотник», «ракета», «взрыв», «ДРГ противника», «не знаю», «тестовый сигнал». Далее нажать на кнопку «Сообщить». После этого пользователю будет предложено сделать фото.

«После того как вы сообщили об объекте в приложении, обязательно сделайте звонок в оперативные службы вашего региона по номеру 112», — рекомендуют создатели «Радара».

Владельцы iPhone не смогут воспользоваться приложением — Apple не дала согласия на его распространение. Из-за санкций против Народного фронта аккаунт разработчиков был заблокирован, а все приложения удалены из App Store.

Однако пользователи IOS могут сообщить информацию о беспилотниках и других происшествия при помощи чат-бота «Кибердружина», созданного ОНФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда при помощи приложения удалось сбить дроны

За первые две недели работы мобильное приложение «Радар» помогло сбить два БПЛА над территорией Брянской области. Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов напомнил, что обеспечение безопасности граждан в том числе зависит от их бдительности.

«Уже сейчас, в течение двух недель после начала работы приложения, его скачали 26 480 пользователей, а по данным ответственных служб, сигналы от граждан, поступившие в систему, помогли сбить два БПЛА над территорией Брянской области», — заявил он.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что благодаря работе приложения и бдительности местных жителей были предприняты своевременные меры по ликвидации беспилотников в ходе одной из атак ВСУ на регион.

«На пульт дежурного ЦОВ-112 поступил сигнал об обнаружении подозрительных летательных аппаратов над городом Брянском. Для проверки сообщений были подняты подразделения Росгвардии и УМВД по Брянской области. В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты БПЛА самолетного типа», — написал он в своем Telegram-канале.

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